Bruno Lage: “Os jogadores fizeram tudo o que pedi, estou orgulhoso. Assumo o empate”

O treinador do Benfica lamentou o desfecho do dérbi dos dérbis, assumiu o empate e não se cansou de elogiar os seus jogadores.

Jogo do título (que não foi jogo do título)

“Fantástico apoio dos nossos adeptos. Tenho de assumir a responsabilidade do empate. Os jogadores fizeram tudo o que lhes pedi. Foram fantásticos ao longo dos 90 minutos.

Foi pena como sofremos o primeiro golo, mas a partir daí fomos a equipa que mais quis ganhar o jogo. Tivemos boas oportunidades, tivemos a bola no poste. Estou orgulhoso dos nossos jogadores. Fica tudo para a última jornada, sabemos que não dependemos de nós. Temos de vencer o nosso jogo em Braga.”

Opção por dois avançados

“Tínhamos já isso preparado, temos vindo a preparar a jogar com dois. O Pavlidis joga muito bem entrelinhas. A jogar contra sistema de linha de cinco era importante povoar as costas dos médios [do Sporting]. O mais importante é que os jogadores fizeram tudo o que pedi, entrega fantástica. Estou orgulhoso deles. Assumo o empate.”

Arbitragem

"Posso partilhar o que disse ao árbitro no final: são muitas faltinhas, são muitas faltinhas. Quando o jogo está tão corrido, foi um exagero. Temos 24 faltas, salvo erro. Para o que foi o jogo e a nossa postura em campo… Quebra um bocadinho, quebra as transições, o ritmo do jogo. O mais importante é o que nós fizemos. Orgulhoso dos meus jogadores e assumo o empate.”