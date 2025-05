"Deixem os árbitros descansados", apela adepto do Benfica que invadiu relvado da Luz

O adepto do Benfica que invadiu o relvado do Estádio da Luz no final do jogo contra o Sporting, de sábado, diz estar arrependido e apela que "deixem os árbitros descansados e não os pressionem".

O benfiquista protestou contra o árbitro João Pinheiro. Alfredo Silva, de 56 anos, foi alvo de queixa na PSP por ameaças à integridade física à equipa de arbitragem do dérbi.

Ouvido pelo jornal "A Bola", o empresário de Ourém pede desculpa "aos árbitros e ao Benfica" pelo momento em que ficou com as "emoções ao rubro".

"Quando o jogo acabou entrei, simplesmente, no relvado. Estava uma grande confusão entre os jogadores, empurrões para um lado e para outro. Aproximei-me e manifestei o meu desagrado aos árbitros" conta.

"Não fiz mal a ninguém. Depois um funcionário do Benfica disse-me para sair e saí acompanhado de um segurança", recorda, ainda.

Alfredo Silva reconhece que a invasão de campo "não é normal, nem é exemplo" e que jamais tinha feito algo assim até então. O adepto quer, agora, pedir desculpa pessoalmente, quer ao Benfica, quer ao João Pinheiro e à sua equipa de arbitragem.

"Isto não se deve fazer, foram as emoções. Jamais faria alguma coisa de mal, juro pelos meus filhos e pelos meus netos. Teria o maior prazer em pedir desculpa pessoalmente aos árbitros. Vou enviar já um pedido de desculpa, por carta e email, ao Rui Costa e ao Benfica", partilha.

O empresário benfiquista reconhece que os árbitros "são humanos e todos falhamos. As emoções às vezes falam mais alto".

No entanto, rejeita a queixa de ameaça à integridade física, garantidn que "não agredi ninguém, foi uma situação gestual".

O Benfica pode ser castigado com um a três jogos à porta fechada devido à invasão de campo, o que Alfredo Silva considera uma "injustiça".

"O Benfica não merece, não deve pagar por uma coisa que fiz pelas emoções. Não fiz mal a ninguém", defende o adepto.