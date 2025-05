Mauro Xavier: "Não estamos na melhor situação. Vimos isso nos festejos em Alvalade, já lançaram as canas"

Mauro Xavier espera que o Sporting coloque uma menção honrosa ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), caso vença o campeonato.

Em declarações a Bola Branca, o comentador afeto ao Benfica admite que a equipa de Bruno Lage parte em posição desfavorável para a última jornada, depois do empate a um golo no dérbi, mas aproveita para lançar farpas ao rival.

"Não estamos na melhor situação. Vimos isso nos festejos em Alvalade, já lançaram algumas das canas. Espero que, caso venham a vencer, ponham no seu autocarro o número certo de campeonatos e uma menção ao Conselho de Arbitragem", atira, numa referência, também, ao facto de o Sporting alegar que tem 24 campeonatos, contra os 20 que a FPF lhe reconhece.

"Temos sempre azar"

A arbitragem do clássico gerou polémica. Ainda assim, o comentador de arbitragem da Renascença, Tiago Rocha, atribuiu nota 4 a João Pinheiro, por considerar que "tomou boas decisões en lances difíceis".

Mauro Xavier, por outro lado, considera que, "mais uma vez, o Benfica voltou a ser prejudicado". E queixa-se de um encontrão de Zeno Debast a Otamendi.

"Temos sempre azar nas interpretações. O lance do Otamendi é considerado não falta e no jogo com o Arouca, no mesmo Estádio da Luz, foi considerado falta, na famosa rasteira com a cabeça", assinala.