Luta até ao fim é “fator de motivação” para Benfica e Braga. João Tomás vê duelo de “condicionados”

João Tomás, antigo avançado de Benfica e SC Braga, acredita que os dois clubes devem utilizar o facto de continuarem na luta pelos objetivos na última jornada como um “fator de motivação” e não de desalento, apesar dos resultados menos positivos da semana anterior.

“Aquilo que aconteceu na jornada passada foi importante para o desfecho do campeonato, mas acredito que, quer treinadores, quer jogadores, vão fazer tudo o que está a seu alcance para poder ganhar. O objetivo de cada equipa está muito bem definido e os jogadores têm de fazer parte desse objetivo. Acredito que isso não mexe absolutamente nada com os jogadores. Acho que até é um fator de motivação”, diz, em entrevista a Bola Branca.

O Benfica empatou no dérbi com o Sporting e deixou de depender de si para ser campeão. Já o SC Braga perdeu frente ao Casa Pia e parte para a última jornada a três pontos do terceiro lugar, ocupado pelo FC Porto.

Águias e minhotos entram em campo a depender de terceiros, ainda assim, João Tomás não teme que o jogo perca interesse. Treinadores e jogadores devem manter “concentração máxima” e “abstrair-se de tudo aquilo que é dito cá fora”.

“Benfica e Braga podem estar um pouco mais condicionados porque, independentemente daquilo que façam, vão ter de estar à espera dos resultados de terceiros, mas isso não pode inibir tudo aquilo que tem de ser feito por parte das equipas. Independentemente disso, acredito que vai ser um grande jogo, proporcionado por duas grandes equipas”, explica, nestas declarações à Renascença.

O Benfica ainda pode alcançar o título de campeão de conseguir um resultado melhor do que o do Sporting frente ao Vitória SC, já o Braga chega ao terceiro lugar se vencer e o FC Porto perder em casa com o Nacional. João Tomás admite que vai ser impossível os jogadores não irem sabendo o resultado dos restantes jogos, todos marcado para as 18h00 de sábado.

“Isso é inevitável, até porque, dada a forma como a informação circula atualmente, mesmo que nós não queiramos saber, é impossível. Num estádio com 30 ou 40 mil pessoas, o estádio vai reagir e por isso é impossível ficarmos imunes. Todas essas variáveis têm de ser bem controladas pelos jogadores de forma individual, ou seja, têm de estar bem cientes de que cenários é que podem encontrar, que cenários é que estão disponíveis e por que cenários é que vão ter de lutar. Por isso, estar a esconder isto ou aquilo é impossível”, conclui.

O SC Braga recebe o Benfica no sábado, a partir das 18h00. O encontro da última jornada da I Liga terá relado na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.pt.