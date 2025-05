Bruno Lage: "Estamos muito confiantes de que podemos ainda ser campeões"

Bruno Lage ainda acredita que o Benfica pode ser campeão, apesar de admitir que será complicado. Por isso mesmo, quer cumprir com o que lhe compete: vencer o Sporting de Braga e esperar que o Sporting tropece.

O Benfica está no segundo lugar do campeonato, à entrada para a última jornada, com os mesmos pontos do líder, o Sporting, mas desvantagem no confronto direto. Para ser campeão, precisa de esperar que os leões não vençam o Vitória de Guimarães e fazer um resultado melhor em Braga (vencer se o rival empatar e, no mínimo, empatar se perder).

O Braga-Benfica, da derradeira jornada da I Liga, está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga e terá relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.

SC Braga

Adversário muito competente. O Braga tem feito uma segunda volta muito boa. Só um treinador como Carlos Carvalhal se poderia reinventar após o mercado de janeiro que teve. Vai ser um desafio muito difícil, mas temos muita confiança na nossa forma de jogar. Estamos muito confiantes de que podemos vencer e podemos ainda ser campeões, mas com a consciência de que não dependemos apenas de nós.

Lema para esta jornada

Temos a concentração e motivação no que controlamos, que é vencer o jogo com o Braga. Jogar bem, num campo difícil, e conquistar os três pontos.

Fredrik Aursnes

Foi um ligeiro toque, não está disponível para este jogo, mas acreditamos muito que poderá estar disponível para a final da Taça de Portugal.

Vai passar informações aos jogadores durante o jogo?

A informação mais importante é a que fomos passando ao longo da semana: trabalhar, perceber muito bem o adversário, trabalhar bem e durante os 90 minutos manter a motivação e concentração no jogo e nos três pontos.

Teme que a sua história no Benfica volte a terminar mal?

Não me referia apenas a título, mas sim à capacidade de trabalho e ao que fizemos. Independentemente de no final da época termos mais títulos, acredito que a minha história é diferente, especialmente aqui dentro. Penso que ao dia de hoje as pessoas sabem o treinador que têm, a equipa técnica que somos, as pessoas sabem lá fora e verificam o trabalho que fizemos, e isso deixa-me de consciência tranquila. Mas tenho total noção do que conta e o que vale vencer um campeonato, quer para dentro, quer para os nossos adeptos.

Promessa se for campeão

A minha promessa é trabalho.



O que correu mal?

Isto ainda não é altura para fazer balanços. Temos possibilidade de ser campeões. Qualquer tipo de balanço será feito na devida altura.

Reação da equipa ao empate no dérbi

A equipa sentiu que podia ter vencido, mas já ultrapassámos isto. Estamos concentrados e motivados em vencer o último jogo.

Saída de Ángel Di María

Posso adiantar que o Benfica conta com o jogador para o Mundial de Clubes.

Autoavaliação

Amanhã faço essa avaliação, porque ainda temos muita coisa para fazer. Há dois títulos ainda em disputa, vamos esperar que sejam distribuídos. À medida que forem distribuídos, terei todo o gosto em estar aqui e fazer todo o tipo de balanços.

Futuro de Rui Costa nas mãos de Bruno Lage?

Não, o mais importante é as pessoas avaliarem o trabalho que tem vindo a ser feito. Não é com mais títulos ou menos títulos que a competência da pessoa muda.

Zeki Amdouni

Está fora do jogo.

Surpresas entre Lage e Carvalhal

Conhecemo-nos bem e a evolução de ambas equipas ao longo da época. O Benfica e o Braga têm a capacidade de jogar em vários sistemas e dinâmicas. Temos de preparar o jogo da melhor maneira. Escolher e identificar detalhes que podemos encontrar para tirar partido. Está muito bem identificado e acredito que do outro lado também esteja. A grande capacidade do treinador é nós convencermos os nossos jogadores a jogar de acordo com as nossas e ideias e como gostamos que as nossas equipas joguem, mas também é muito importante os treinadores entenderem as características dos jogadores e não os deixarem desconfortáveis. Temos sabido combinar isso.

Álvaro Carreras está pronto para o Real Madrid?

Está pronto é para jogar amanhã.

Última vez que uma equipa saltou para a frente na última jornada foi em 1954/55

Conheço muito bem o historial do Benfica e o que digo é que temos de estar com muita confiança e acreditar que vamos vencer o jogo. Ao longo da história há N exemplos de finais de época que levaram uma equipa ou outra a vencer o campeonato. Até ao final, havendo a possibilidade de sermos campeões, temos de acreditar. Temos de fazer a nossa parte.