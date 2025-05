Bruno Lage. "É uma dor forte", mas "parabéns ao Sporting"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, deu os parabéns ao Sporting, mas confirma sentir "dor" por não conseguir devolver títulos aos benfiquistas.

A partida

"Queríamos vencer o campeonato e tínhamos que vencer o nosso jogo. Não conseguimos. Mantenho o orgulho nos jogadores. Lamentamos não termos oferecido o título aos nossos adeptos, é uma dor forte. Sei o que representa vencer o campeonato. Estou a assumir a responsabilidade. Por muito que nos custe, temos que ficar juntos, unidos e recuperar rapidamente porque temos um troféu para disputar no próximo domingo"

Dor tremenda

"Temos uma boa entrada, com duas boas oportunidades. A do Barreiro e a segunda do Pavlidis. O Braga sem ter feito nada acontece o penálti, numa boa decisão do VAR. Depois o jogo fica confortável para o Braga. Tentámos ajustar ao intervalo, chegámos com mérito ao empate, tivemos mais uma ou outra situação, mas o mais importante foi como a equipa se entregou. Tenho orgulho nestes jogadores. São 8 meses de enorme trabalho, sempre dedicados. Lutaram, trabalharam, mantenho esse orgulho. É uma dor tremenda, mas temos que recuperar porque temos um troféu para vencer"

Sporting justo vencedor

"Tenho que dar os parabéns ao Sporting porque venceu. Falamos do Sporting quando fizermos a conferência do jogo da Taça. Aproveito para dar os parabéns."

Fazendo um balanço da época

"Aqui é para falar sobre o jogo. Faz as perguntas lá dentro sobre o balanço e terei todo o gosto. Se houver mais alguma coisa sobre o jogo que é esse o grande interesse, se não lá dentro terei todo o gosto. Terminou o campeonato. Lá responderei sobre o balanço."

Reação no final do jogo

"Os jogadores entregaram-se, com este calor imenso. Toda a gente trabalhou. A ganhar ou a perder, com o apito os jogadores normalmente caem no chão com esta temperatura. Quer os jogadores do banco ou a equipa técnica, eu incluído, fomos levantar os jogadores. Sair daqui com a dor sentida. Temos que nos levantar o mais rápido possível porque temos um título para vencer, muito importante para o clube"

Um treinador ser bom ou mau...

"Isso é em Inglaterra, não em Portugal. Sei o quanto o campeonato é valorizado por todos nós e o que significa para o Benfica e adeptos. Vencer o troféu não apaga o facto de não termos vencido o campeonato. Lamentar pelos adeptos, é uma dor tremenda não termos vencido. Temos que reagir o mais rápido possível."