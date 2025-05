Rui Costa confirma continuidade de Bruno Lage

Em Outubro

17 mai, 2025 Ficas desempregado, logo não decides nada 21:38

Quem decidirá sobre Lage será o Novo Presidente, pois mesmo que o SLB ganhe a Taça, isso não iliba o atual Presidente dos muitos erros que cometeu, desde manter o Vieirismo e os seus diretores habituados a perder, no Benfica, até à desastrosa gestão das finanças do Clube, passando por uma singular fraqueza nada consentânea com a grandeza do Clube.