Rangel aprova candidatura de Mayer. Neto de Borges Coutinho vai "servir o Benfica e não servir-se do Benfica"

Rui Rangel afirma que Martim Mayer, que se vai candidatar à presidência das águias, garante "bom senso" e "ponderação", e que se apresentará a sufrágio para "servir o Benfica e não servir-se do Benfica".

De acordo com o jornal "A Bola", Mayer, de 51 anos, vai apresentar a candidatura em junho, com vista às eleições de outubro. O neto de Duarte Borges Coutinho, um dos presidentes mais titulados da história do Benfica, já tinha feito parte da lista de Rui Rangel, como candidato a vice-presidente, quando o juiz concorreu contra Luís Filipe Vieira, em 2012.

Em declarações a Bola Branca, Rangel vinca que Martim Mayer "é uma personalidade de grande gabarito, um pensador na área financeira e de mercados financeiros, e não só", e "um benfiquista dos sete costados".

"É uma pessoa de bom senso, ponderada, equilibrada, que sabe exatamente de que é que o Benfica precisa", elogia o juiz.

A ligação familiar de Mayer a Borges Coutinho "é um acréscimo de responsabilidade, mas também de seriedade", algo que, no entender de Rangel, tem faltado na Luz: "É ir para o Benfica para servir o Benfica e não servir-se do Benfica, como infelizmente tem acontecido."

"Investimento obrigava a que Benfica tivesse tido mais competência"

Rui Rangel considera urgente uma mudança na estrutura do Benfica, depois de "uma época de insucessos", para a qual nem uma vitória no Jamor, no próximo domingo, frente ao Sporting, servirá de atenuante.

"Nem sequer a conquista da Taça de Portugal, se acontecer, salvará a época. O objetivo maior, do ponto de vista desportivo, mas sobretudo do ponto de vista financeiro, era ganhar o campeonato. E o Benfica estava obrigado a ganhar o campeonato. Os investimentos feitos obrigavam a que o Benfica tivesse tido mais competência", condena o juiz.

Com ou sem tábua de salvação, a temporada do Benfica ainda não terminou. Os encarnados vão disputar a final da Taça de Portugal diante do Sporting, no domingo, no Estádio Nacional, a partir das 17h15. Encontro com relato e acompanhamento na Renascença.