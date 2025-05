Benfica perde em torneio de futebol de 7

O Benfica perdeu contra o PSG, por 2-1, na primeira jornada do torneio World Sevens Football, de futebol feminino.

As encarnadas até marcaram primeiro, por Lara Martins, mas a equipa francesa deu a volta ao marcador.

Jordi Benera e Brennskag-Dorsin marcaram.

Este novo torneio, com oito equipas, está a decorrer no estádio do Estoril.

A equipa da Luz volta a jogar na quinta-feira, contra o Manchester United, às 16h30, e depois contra a Roma, às 20h30.

As partidas têm 30 minutos, 15 cada parte, realizadas em meio campo e balizas mais pequenas.