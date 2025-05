O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, José Pereira da Costa, confirma que os novos estatutos do clube já foram registados na Conservatória do Registo Comercial.

Segundo o dirigente, os estatutos “entrarão em vigor com o anúncio da marcação das próximas eleições”.

Pereira da Costa acrescenta que o documento ainda poderá ser apreciado pelo Ministério Público.

As próximas eleições do Benfica devem ser marcadas para outubro.