Irritado. Rui Costa critica “duas agressões claras e evidentes”

O presidente do Benfica, Rui Costa, deixou fortes críticas à arbitragem de Luís Godinho na final da Taça de Portugal.

Na zona mista do estádio Nacional, no Jamor, Rui Costa fala em "duas agressões claras e evidentes", referindo-se aos lances de Belotti com Matheus Reis aos 90+5 e a uma "cotovelada" sobre Otamendi.

"Acabámos por sofrer um golo no último lance do tempo suplementar que durou 10 minutos. Não tenho por hábito de passar as minhas responsabilidades para os outros. Não tenho sido um presidente quezilento, muitas vezes penalizado internamente pelos meus por não falar de arbitragens. Assumindo a responsabilidade por não termos conquistado esta Taça de Portugal, o que é uma pena porque a equipa fez por isso, mas peço-vos para analisarem encarecidamente o lance aos 90'+5, onde o Belotti é agredido por dois jogadores do Sporting. Há um pisão deliberado na cabeça do Belotti. E ainda há falta contra o Benfica. Há coisas que ultrapassam todos os limites”.

Visivelmente irritado, o líder encarnado continuou: “A mim faz-me muita confusão como é que um VAR que vê a simulação do Dahl e anula o segundo golo do Benfica não consegue ver uma agressão. O Otamendi leva uma cotovelada na cara de um jogador do Sporting que já tinha amarelo”.

“O Benfica perdeu, um assumo a responsabilidade, mas há que olhar para o futebol português. Um lance destes para o Benfica o que não dava para falar a semana toda. Repito: há situações que ultrapassam. Tentei e procurei ser um presidente à imagem do Benfica. Estamos a falar de duas agressões claras e evidentes, que não foram vistas pelo bandeirinha e pelo VAR”.

O Benfica perdeu 3-1 contra o Sporting na final da Taça de Portugal, após prolongamento.