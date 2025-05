Noronha Lopes avança com candidatura à presidência do Benfica a 5 de junho

Um boa notícia

27 mai, 2025 Força, Noronha! 21:52

É o melhor nome que até agora vi lançado para a corrida. A derrota contra Vieira, sabemos porque foi: uns Estatutos martelados até mais não, para tornarem Vieira Presidente vitalício do Benfica, a BTV orquestrada por Vieira a fazer uma campanha brutal por este e a recusar mostrar a plataforma dos opositores, as Casas do Benfica a fazer uma campanha nojenta por Vieira, e uma certa carrada de iludidos dos 50 votos, a fazerem de Vieira o "Deus" que ele nunca foi, em vez de o mostrarem como ele era: um vígaro oportunista a necessitar do Benfica como véu para as suas trapaças. assim era difícil ganhar.