Martim Mayer e o comunicado do Benfica: "Não me revejo em algumas dessas medidas"

Martim Borges Coutinho Mayer, uma das caras que poderá correr à presidência do Benfica, pede aos senhores da justiça para agirem em conformidade na sequência do incidente de Matheus Reis e deixa críticas à direção do Benfica.

Primeiro, o caso entre Reis e Belotti, o tal pisão que levou a denúncias na Procuradoria-Geral da República, que resultou na abertura de um inquérito. “Isto suplanta e muito o futebol”, alerta Mayer. “O que se passou, especialmente quando existe um país inteiro a olhar para a televisão, é muito grave sob todos os aspetos.”

E continua: “Se trouxermos para o âmbito do Estado de direito, deixo aos especialistas e peço-lhes que olhem para esta matéria com toda a atenção e ajam em conformidade”.