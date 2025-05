Di María vai jogar o Mundial de Clubes pelo Benfica. Depois, regressa à Argentina

O avançado Ángel Di María ainda vai disputar o Campeonato do Mundo de Clubes pelo Benfica, segundo confirmou o clube das águias em comunicado.

O argentino de 37 anos já anunciou a sua saída das águias, o que ficou hoje também oficializado pelo clube encarnado, mas a despedida só acontece depois do Mundial de Clubes, que o Benfica disputará em junho.

"A participação no primeiro Mundial de Clubes da FIFA representa um momento especial e simbólico tanto para Di María como para o Sport Lisboa e Benfica, assinalando o epílogo de um trajeto extraordinário e marcante entre o jogador e o Clube", pode ler-se na nota.



Di María voltou ao Benfica no verão de 2023, depois de uma primeira passagem entre 2007 e 2010. Vai terminar a carreira no clube onde a começou e onde o Benfica o descobriu, o Rosario Central.

No total, o avançado somou 47 golos e 47 assistências em 213 jogos com a camisola das águias. Venceu cinco troféus: um campeonato, três Taças da Liga e uma Taça de Portugal.

O Benfica entra em competição no Mundial no dia 16 de junho contra o Boca Juniors. Jogará quatro dias depois frente ao Auckland City e, no dia 24, mede forças com o Bayern de Munique.