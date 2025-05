Jaime Branco. Varandas "desvalorizou imagens claras" e "tem conflito de interesses"

"Há um conflito de interesses" por parte de Frederico Varandas.

Jaime Branco, professor catedrático, médico e assumido benfiquista, analisa desta forma as últimas palavras do presidente do Sporting, que, referindo igualmente que é médico, desvalorizou o incidente a envolver Matheus Reis e Maxi Araújo na final da Taça de Portugal.

"É evidente que ele tem aqui um duplo conflito de interesses. Desvalorizar uma dupla agressão... as imagens são claríssimas", começa por dizer Jaime Branco, em entrevista a Bola Branca.

O adepto encarnado considera que a "agressão de que o atleta do Benfica [Belotti] foi vítima podia ter causado graves danos".

"Tirando o coração, os órgãos mais importantes estão na cabeça. Os órgãos dos sentidos, o cérebro. Lembro que as botas de futebol têm 'pitons'", assinala.

Nesta entrevista a Bola Branca, o médico, na condição de adepto, questiona-se e afirma não entender "como é que isto é possível entre dois colegas de profissão e como é que isto não tem uma sanção imediata a nível disciplinar".



"Causa alguma apreensão e tristeza", finaliza Jaime Branco.