Hélder Cristóvão: "Félix precisa de 'reset' e autocrítica. Teria de vir para o Benfica"

Hélder Cristóvão acredita que João Félix precisa de regressar ao Benfica, e não só, para poder atingir o nível que prometia.

Na Tertúlia Bola Branca, o treinador que lançou o avançado internacional português no Benfica B e na II Liga, com apenas 16 anos, salienta que Félix "tem de estar feliz" e que não o vê feliz, neste momento.

"Muito talento, muita disponibilidade, muita inteligência, é um jogador muito fino. Tem tudo. Tem tudo e vou continuar a dizer isso, porque acredito que a qualquer momento pode mudar. Mas esse momento tem de passar também por ele. e acho que ele tem tido algumas dificuldades. Se calhar, fazer um 'reset' à sua carreira, fazer uma autocrítica bem profunda", sugere.

E esclarece o que seria esse "reset" para João Félix: "Terá de vir para o Benfica. É o clube, é o país, é as pessoas com que ele consegue realmente produzir. E se calhar um futebol, não digo mais fácil, mas que se enquadre melhor nas suas características."

Félix convocado "faz algum sentido"

No Atlético de Madrid, o problema era o contexto, considera Hélder Cristóvão, porque "levando aquele apertão" de Diego Simeone, treinador dos "colchoneros", "estás preparado para tudo".

"A partir daí, com o talento que ele tem, com aquele apertão que levou, tinha de conseguir fazer muito mais por onde passou, no Chelsea e agora também no AC Milan", assume.

Félix voltou a ser convocado para a seleção, para jogar a Final Four da Liga das Nações, apesar de não brilhar no Milan. Cristóvão entende a opção de Roberto Martínez.

"Se fosse uma convocatória em março, se calhar o selecionador não o convocava. Teria mais tempo para preparar as coisas. Sendo uma convocatória tão imediata para poder jogar, pode fazer algum sentido o Félix estar nos convocados", sustenta.