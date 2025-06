"Fui o primeiro a defender eleições antecipadas": Cristóvão Carvalho é candidato à presidência do Benfica

"Sou candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica". Cristóvão Carvalho é o terceiro nome a lançar-se na corrida à liderança do clube da Luz. Em declarações a Bola Branca, assume que sempre defendeu a antecipação do ato eleitoral.

"Fui o primeiro de todos, ainda como putativos candidatos, a pedir eleições antecipadas. É muito importante para um novo Benfica que seja a nova direção a preparar a nova época", sublinha.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Para o advogado de 52 anos, "é fundamental que aconteça a demissão dos corpos sociais para que sejam os benfiquistas a decidirem quem querem que seja a pessoa que vai reger um novo Benfica".

"Este projeto está a ser trabalhado há cerca de dois anos. Conhecemos o Benfica, sabemos o que precisa e acreditamos que temos uma solução para o futuro do clube. Estamos preparados e este é o momento certo para dizermos aos benfiquistas que estamos aqui e preparados", assegura.

A Bola Branca, Cristóvão Carvalho adianta que há data e local para o lançamento oficial da candidatura, mas "a seu tempo" os benfiquistas saberão pormenores.

"Lançar um Benfica de futuro, que todos os benfiquistas ambicionam ter" é o mote do advogado que encabeça a terceira candidatura às eleições do Benfica deste ano. O primeiro a anunciar foi João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes apresenta publicamente a candidatura esta quinta-feira.