Noronha Lopes apresenta candidatura e pede a Rui Costa que convoque eleições antecipadas

Noronha Lopes apresentou, esta quinta-feira, a candidatura à presidência do Benfica e pede ao atual presidente, Rui Costa, que marque eleições antecipadas.

Num evento na junta de freguesia de Benfica, onde nem todos tiveram espaço os que quiseram assistir ao primeiro discurso de Noronha Lopes como candidato, o empresário diz que "começa hoje uma caminhada que não é um acerto de contas com ninguém."

"Sou um benfiquista livre, não sou empurrado por ninguém. Sou senhor do meu destino e sou candidato com uma enorme alegria. Apresento-me a eleições com uma enorme alegria e com uma vontade inigualável", diz.

Noronha Lopes considera que "as circunstâncias do Benfica de Rui Costa não são as circunstâncias de Vieira. As circunstâncias de Rui Costa não servem ao Benfica que hoje ambicionamos. Passaram cinco anos em que não deixámos de estar juntos."

O candidato considera que os sócios deram a Rui Costa "as condições para fazer o melhor possível e essa oportunidade foi desperdiçada. Não gostamos quando se instala uma cultura de derrota, nem quando perante adversários enfraquecidos apresentamos os piores resultados da nossa história".

"No mandato de Rui Costa ganhámos menos do que os rivais, gastando mais e pior. Perdemos identidade e referências. Bons a formar, rápidos a vender e maus a contratar. Não nos conformamos a ver os nossos rapazes a festejar títulos com as cores de outros clubes. O que vemos é que a única estratégia da direção é tentar esconder a ausência de estratégia", afirmou ainda.

Num discurso praticamente sempre de dedo apontado ao atual presidente, Noronha Lopes diz que "a melhor formação do mundo foi feita para vencer e não para vende."

"O Benfica não pode ser gerido com amadorismos ou amiguismos, precisa de um rumo e que junte os melhores, precisamos de uma liderança corajosa, o presidente do Benfica tem de ser uma voz ativa. O Benfica não recebe ordens de ninguém, seja do presidente da Liga ou de um presidente dos nossos rivais", atira.

Nesse sentido, o candidato afirmou que "tem esperança de ver em Rui Costa, antes de terminar o mandato, a grandeza semelhante à que mostrava em campo, convocando eleições antecipadas que permitam preparar a próxima época".

"A hora da mudança está a chegar e passa por aqui. Sou candidato à presidência do Benfica, com tudo o que isso acarreta. Não sou um candidato de protesto. Sou um candidato de futuro, com ambição e muita alegria", terminou.