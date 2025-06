Soares de Oliveira nega envolvimento em alegado plano entre Vieira e diretor financeiro do Benfica

O gestor, de 65 anos, disse também desconhecer a empresa de serviços informáticos Questãoflexível - que a acusação alega ser o veículo do esquema de pagamentos fictícios do Benfica, com vista à reentrada da maior parte dinheiro, em numerário, no clube -, e o seu proprietário, o empresário José Bernardes.

“Não tenho conhecimento de nenhum plano entre Luís Filipe Vieira e Miguel Moreira (ambos também arguidos no processo). Relativamente à acusação de que tomei conhecimento e aderi a esse plano é absolutamente falsa”, afirmou o atual administrador da SAD do Al-Ittihad, campeão de futebol da Arábia Saudita.

Domingos Soares de Oliveira, que respondeu como arguido no julgamento do processo "Saco azul", no Tribunal Central Criminal de Lisboa, disse que nunca assistiu “a nada de especial” entre o antigo presidente do Benfica e o ex-diretor financeiro e administrador da SAD encarnada.

O ex-diretor executivo (CEO) do Benfica Domingos Soares de Oliveira rejeitou esta quinta-feira ter conhecido ou participado de um alegado “plano entre Luís Filipe Vieira e Miguel Moreira” para a realização de pagamentos fictícios por parte do clube lisboeta.

A assinatura de Domingos Soares de Oliveira consta dos contratos para a prestação de serviços de âmbito informático, mas o antigo dirigente benfiquista alegou que, dado o número elevado que chegava diariamente a sua secretária, desconhecia a “substância” da maioria.



“Devo ter assinado, em média, 20 contratos por dia. Assinei milhares de contratos nos 20 anos em que estive no Benfica. Há contratos que merecem mais intervenção e há outros, mais operacionais, em que não entrava nos detalhes”, explicou.



No caso do contrato com a Questãoflexível, o gestor afirmou que só se inteirou do seu conteúdo depois das buscas da Polícia Judiciária no Estádio da Luz, tendo pedido esclarecimentos a Miguel Moreira, que tinha “plenos poderes para fazer essa negociação” contratual.



Domingos Soares de Oliveira argumentou que as operações no Benfica em dinheiro vivo, como a bilhética, representam um valor irrisório no volume de negócios e que nunca viu no clube “sacos ou cofres”, assegurando que “se fosse confrontado com uma situação dessas, obviamente, não pactuaria”.



O antigo CEO das águias preferiu não se pronunciar sobre a existência de uma eventual sobreposição dos serviços informáticos que já eram prestados ao clube e defendeu que o valor mensal aproximado de 22.000 euros pagos à Questãoflexível é “absolutamente razoável”.



Domingos Soares de Oliveira justificou que os serviços de alta disponibilidade (apoio permanente) e arquitetura de sistemas são muito dispendiosos, o que é agravado pela “escassez de recursos informáticos em Portugal” nesta área, obrigando muitas vezes ao recrutamento de trabalhadores no estrangeiro.



De acordo com a acusação, a Questãoflexível tinha apenas dois intervenientes, José Bernardes e mulher, com formação em contabilidade, mas o ex-dirigente do Benfica disse não poder pronunciar-se sobre a competência da empresa, pois desconhece, “ainda hoje, quais são as capacidades técnicas de José Bernardes”.