Vilarinho estará ao lado de Noronha, confirma diretor de campanha (que pede eleições antecipadas)

Manuel Vilarinho é um dos apoiantes (visíveis) de João Noronha Lopes. O antigo candidato nas eleições de 2020, derrotado por Luís Filipe Vieira, avança esta quinta-feira oficialmente para a nova corrida eleitoral na Luz. E com ele, para além de figuras como Nuno Gomes ou Vítor Paneira, estará também o antigo líder das águias.

A confirmação foi dada em Bola Branca pelo diretor de campanha de Noronha Lopes, Vasco Mendonça.

"Sim, Manuel Vilarinho deve juntar-se a nós hoje para este evento e no apoio a Noronha Lopes", refere, ao mesmo tempo que diz aguardar que o atual presidente benfiquista ainda recue.



"Seria uma atitude de grande dignidade se Rui Costa na Assembleia-Geral (AG) deste sábado comunicasse que não ia a votos e que convocaria eleições antecipadas. Seria bom para o Benfica e até para o próprio Rui Costa", considera igualmente Vasco Mendonça, para quem "o que explica a candidatura é o contexto e a necessidade urgente de transformação".

"Verificamos que o clube estagnou ou até retrocedeu", reforça a finalizar.

A apresentação da candidatura de João Noronha Lopes está marcada para as 18h30, na Junta de Freguesia de Benfica, mas deverá atrasar um pouco em face da tomada de posse do novo Governo, também agendada para essa hora.

Os advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho também já anunciaram a vontade de irem a votos. O administrador de empresas, neto do ex-presidente Borges Coutinho, Martim Mayer deverá ser "o senhor que segue". Já Rui Costa ainda não se pronunciou sobre a recandidatura ao cargo.

As próximas eleições no Benfica estão previstas para outubro deste ano. Porém, há pedidos para que a data seja antecipada e, este sábado, a AG do SL Benfica poderá trazer novidades neste campo.