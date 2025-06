“Apelo ao senhor Rui Costa que antecipe as eleições”: João Carvalho declara apoio a Noronha Lopes

João Carvalho, antigo presidente do Conselho Fiscal do Benfica, na direção de Manuel Vilarinho, apela a Rui Costa que aborde o elefante na sala durante a Assembleia Geral marcada para este sábado e “antecipe as eleições”.

“A minha expectativa é muito pequena. Apelo também ao senhor Rui Costa que, como grande benfiquista que ele é, que compreenda que é fundamental antecipar as eleições de outubro. Acho difícil, mas se houver hipótese de antecipar, de alguma forma, do ponto de vista formal, era bom que o senhor Rui Costa atendesse a isso”, diz, em entrevista a Bola Branca.

João Carvalho acrescenta ainda que, independentemente de o presidente encarnado abordar ou não o tema, vai haver adeptos a pedir a palavra e repetir o apelo na reunião magna desde fim de semana.