Eleições do Benfica marcadas para o final de outubro

As eleições para os órgãos sociais do Benfica estão marcadas para o dia 25 de outubro, segundo anunciou este sábado o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, José Pereira da Costa.

Está previsto que o regulamento eleitoral seja votado no final de setembro, começando a discussão na terceira semana de julho. As listas candidatas aos órgãos sociais podem ser entregues até ao dia 10 de outubro.

João Noronha Lopes, que lançou na quinta-feira a candidatura à presidência do clube encarnado, defendeu a antecipação das eleições para permitir "preparar a próxima época". O apelo foi repetido por João Carvalho, antigo presidente do Conselho Fiscal do Benfica, na direção de Manuel Vilarinho.

Noronha Lopes é um dos três candidatos assumidos à liderança do Benfica. João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho também já anunciaram a candidatura, enquanto Rui Costa disse este sábado, na Assembleia Geral ordinária, que vai anunciar a decisão sobre uma recandidatura entre o fim do Mundial de Clubes e o arranque da época 2025/2026.

O atual presidente do Benfica, Rui Costa, foi eleito para o cargo em 10 de outubro de 2021, quando derrotou Francisco Benítez nas urnas, para suceder a Luís Filipe Vieira, que liderava o clube lisboeta desde 2003, mas que acabou por renunciar ao cargo face ao envolvimento no processo `Cartão Vermelho`, sendo substituído interinamente pelo ex-futebolista e então vice-presidente.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.

As eleições vão decorrer já sob os novos estatutos aprovados pelos sócios do Benfica. Entre as novas regras estão a limitação de três mandatos consecutivos para os presidentes da Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Comissão de Remunerações, assim como alterações ao número de votos por sócio.

Os sócios filiados há entre um a cinco anos passam a ter direito a três votos (tinham apenas um até agora), enquanto os sócios com filiação entre cinco a dez anos passam a ter direito a dez votos (tinham direito a cinco), e os sócios com filiação entre dez e 25 anos mantém os 20 votos a que já tinham direito, assim como os sócios com mais de 25 anos de filiação continuam com 50 votos. As casas do Benfica ficaram sem direito de voto.