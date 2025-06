Orçamento do Benfica para 2025/26 chumbado com 73,80% de votos contra

O orçamento do Benfica para a temporada 2025/26 foi este sábado chumbado em assembleia geral (AG), com 73,80% dos associados presentes a votar contra o documento, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

No pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, 1.056 sócios das 'águias' estiveram na assembleia geral, com 73,80% de votos desfavoráveis e 26,20% de votos favoráveis, num documento que previa um resultado positivo na ordem dos 5,5 milhões de euros.

No último ano, o orçamento para 2024/25 tinha recebido 47,61% de votos a favor, contra 43,2% de votos contra, quando os estatutos dos 'encarnados' dizem que as deliberações "são tomadas por maioria absoluta dos votos dos sócios presentes".