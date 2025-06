Benfica vende Arthur Cabral ao Botafogo por 12 milhões

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a venda de Arthur Cabral ao Botafogo, a troco de 12 milhões de euros mais bónus.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica informa que a esse valor podem acrescer três milhões de euros em objetivos, o que elevaria o total da venda a 15 milhões.

O Benfica fica, ainda, com direito a 10% do valor da mais-valia de uma transferência futura do ponta de lança brasileiro, de 27 anos.

A distribuição dos 5% referentes ao mecanismo de solidariedade para os clubes de formação de Arthur ficam à responsabilidade do Benfica, que terá também encargos com serviços de intermediação de 10%.

No Botafogo, o avançado será treinado pelo português Renato Paiva. Assinou contrato válido por dois anos e meio, até dezembro de 2028.



Arthur Cabral rumou ao Benfica no início da temporada passada, proveniente da Fiorentina, por 20 milhões de euros, mas nunca conseguiu afirmar-se em pleno, fosse com Roger Schmidt ou com Bruno Lage. Esta época, fez dois golos e duas assistências em 34 jogos.