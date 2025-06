Martim Mayer é candidato à presidência do Benfica

O Benfica tem mais um candidato à presidência para as eleições de outubro. Martim Borges Coutinho Mayer confirmou avanço em entrevista à CMTV.

Quem é Martim Mayer?

"Sou benfiquista de gema, sou o sócio n.º 5206 e vivi intensamente a vida do clube. Nos últimos dez anos aproximei-me muito da vida do clube e da gestão. Estive dez anos ligado à banca e aos mercados financeiros, trago muita e boa bagagem para aportar."

Pretende romper com a gestão de Luís Filipe Vieira e Rui Costa?

"Há claramente um fim de ciclo, que tem de ser aproveitado para que o clube tenha um futuro diferente. É possível fazer muito melhor. O Benfica tem de recuperar a sua identidade. As pessoas têm de rever-se na Direção, que não é dona do clube. O clube aburguesou-se, isso tem de mudar. A Direção é emissária dos sócios."

Ligação familiar a um nome histórico, o antigo presidente Borges Coutinho. Poderá ter peso?

"Espero que tenha o peso certo. O meu avô foi um grande exemplo para mim, está longe de ser ultrapassado, pelo contrário. A forma como geriu o clube e aí vou buscar um exemplo. Acima disso, obviamente, competência. Ao longo da minha vida profissional consegui juntar um conjunto de pessoas com muita competência e histórico de sucesso. Apesar de não mediáticos, é preciso competência e frescura. Temos quatro meses para passar a mensagem e explicar a diferença da abordagem. Vão ser identificadas grandes diferenças, os sócios vão rever-se."

O que será diferente?

"É preciso haver muito maior coordenação do projeto desportivo. Organizar com base no diretor-geral que coordene futebol profissional, scouting e formação. Não deve haver pressão eleitoralista, não vou ceder. A reputação do meu avô está em causa. A partir de hoje, Benfica no sangue é o mote. O Benfica tem um potencial por realizar colossal."

Bruno Lage como treinador?

"Será um modelo diferente, maior coordenação e maior motivação para os atletas e muito maior gestão dos recursos. O treinador é um paliativo, se o discutirmos nada muda. Bruno Lage é treinador do Benfica à data, não sabemos se em outubro será ou não. Não é questão neste momento. Tenho diretor-geral para o projeto desportivo que está a falar com várias alternativas. Se à 9.ª jornada o sucesso desportivo não estiver a acontecer, há que haver mudança."

Alternativas, Ruben Amorim e Sérgio Conceição, podem ser equacionados?

"Qualquer treinador que venha para o Benfica arrisca-se a ser campeão."

Não exclui Sérgio Conceição?

"Excluo, porque ele não tem a identidade do Benfica, ponto final."

Para além de Martim Mayer, João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes já se apresentaram como candidatos à liderança dos encarnados.

Martim Mayer tem 51 anos, é industrial e tem como lema "Benfica no Sangue".