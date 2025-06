Martim Mayer apresenta “discernimento benfiquista” contra “o aburguesamento e o despesismo”

Martim Mayer, candidato às eleições do Benfica, marcadas para outubro, apresenta-se como representante do “discernimento benfiquista”, com o objetivo de devolver o clube aos sócios.

“Trazer de volta a identidade benfiquista. Temos de devolver o Benfica aos sócios e à nação benfiquista. Regredir neste processo de aburguesamento que tem acontecido no clube, onde em certas áreas há um despesismo desnecessário e que não contribui para a vitória, e fazer uma muito melhor alocação dos nossos recursos financeiros em prol dessa vitória”, diz, em entrevista a Bola Branca.

Neto de Duarte António Borges Coutinho, antigo presidente do clube da Luz, Martim Mayer recusa os louros dos feitos do passado, mas espera dar continuidade ao legado familiar.

“Quando eu nasci, o meu avô era o presidente do Benfica, em 1973. Obviamente que o legado do meu avô marcou o Benfica, e não sou eu que o digo, até porque não tenho qualquer mérito nesse assunto, mas as pessoas têm uma grande admiração por aquilo que ele fez. Obviamente, eu tenho muita atenção ao exemplo que ele deixou e aos valores que ele transportou para o Benfica, e que são muito atuais”, sublinha.