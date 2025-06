Benfica. Morreu o campeão europeu Artur Santos

Artur Santos, campeão europeu pelo Benfica, morreu esta sexta-feira, aos 94 anos. A morte do antigo defesa foi confirmada pelo clube encarnado.

"Trata-se de uma perda que toda a família benfiquista lamenta porque Artur Santos era uma memória viva da grandeza e da vocação conquistadora do clube", escrevem as águias no site oficial.

Com a camisola encarnada, o antigo internacional fez perto de 400 jogos, conquistando cinco campeonatos, quatro Taças e uma Taça dos Campeões Europeus, em 1961.

Representou a seleção nacional em duas ocasiões.

Artur Santos era o sócio n.º 718 do Benfica e, também, sócio de mérito. Mantinha-se como presidente do Sport Lisboa e Saudade.