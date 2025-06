Rui Costa: "João Félix? Não há aproximação que possa levar a pensar que é possível"

O presidente do Benfica garantiu esta sexta-feira que "não há aproximação" a João Félix como um possível reforço das águias e confirmou propostas pelo lateral espanhol Álvaro Carreras, que foram recusadas pelo clube encarnado.

À margem da inauguração da Benfica Residential Academy, na Flórida, Rui Costa disse que houve "abordagens" por Carreras, mas que o Benfica não chegou a acordo com o Real Madrid.

"Está a fazer o Mundial connosco e, para já, é jogador do Benfica. Houve propostas que não foram do nosso agrado. Nem pelo Álvaro, nem pelos outros jogadores", afirmou, garantindo que a preocupação neste momento "é o Mundial".

Rui Costa também não esclareceu se avança para eleições, dizendo que só anunciará uma decisão no final da época.

"Tenho sido coerente com o que disse há uns meses, que só no final da época iria anunciar. Tenho época ainda para terminar, outra para preparar, e o que assumi na AG é que antes de começar a próxima época iria anunciar, não estou com joguinhos nem rodriguinhos, o meu foco é terminar a época da melhor forma possível", afirmou.

O presidente indicou ainda que "não há aproximação" a João Félix: "Todos os grandes jogadores o Benfica quer, o João é um excelente jogador, daí a trazermos vai uma distância grande. Não posso adiantar muito mais, não há aproximação que me possa levar a pensar que seja possível", acrescentou.