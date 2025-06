Benfica garante que ainda não está fechado adversário da Eusébio Cup

O Benfica esclarece que está em “negociações” com o Fenerbahçe para a realização de uma partida na pré-época e que não está garantido que seja para a Eusébio Cup.

De recordar que o clube turco revelou, este sábado, que iria disputar a Eusébio Cup contra os encarnados no dia 26 de julho.

"O Benfica informa que, neste momento, existem apenas negociações com o Fenerbahçe sobre a possibilidade de disputarmos a Eusébio Cup. Quando (e se) todas as negociações ficarem fechadas, o Benfica informará todos os pormenores em torno de um troféu que tanto representa para o clube e para todos os benfiquistas", lê-se no comunicado das águias.

Certo é que a equipa de José Mourinho vai fazer parte da pré-época em Portugal.

Atenção para o facto de Benfica e Fenerbahçe poderem vir a defrontar-se na qualificação para a Liga dos Campeões.