Bruno Lage. Di Maria titular, defesa direito a chegar e o Boca competitivo

O treinador do Benfica, Bruno Lage, analisou o Boca Juniors, a nova competição, confirmou a titularidade de Di Maria e a entrada de um defesa direito.

Lateral-direito

"Tínhamos um grupo de 10, 11 jogadores que estiveram connosco e que estiveram na seleção. Chamámos alguns jogadores da equipa B e de juniores para os conhecermos melhor. Foi o primeiro grande objetivo atingido desde que estamos cá. Sabemos o que queremos, qual é a qualidade da exigência que temos de ter. Não nos quisemos precipitar. Há vagas no plantel que têm de ser preenchidas. A do lateral-direito tem de ser uma delas. Quem entrar terá de ser um jogador de qualidade. Há que ter um 11 de qualidade, mas melhor do que o 11 é o plantel. Daqui a 5 semanas, ou um pouco mais, temos de estar a competir para atingir objetivos muito importantes: a Supertaça, o acesso à Liga dos Campeões e as primeiras jornadas. Temos de ter uma entrada no campeonato diferente do que no ano passado".

Belotti e Renato Sanches vão ficar na próxima época?

"Nós estamos a encarar esta competição neste sentido. O passado ficou para trás, a próxima época não está incluída neste momento. O que lhe posso garantir é que só a saída do Di María está confirmada. Este não é o momento para falar no futuro. Ele está a ser preparado. E está identificado o que precisamos para apresentar uma equipa e plantel de enorme qualidade".

Domínio europeu?

"Essa é a pergunta que discutem há 20 ou 30 anos e eu não sei responder ao dia de hoje. Daqui a um mês vamos poder responder. Já tive experiências em diferentes continentes. As condições climatéricas mudam o jogo. É o mesmo jogo, as mesmas regras, mas as condições climatéricas e os horários transformam o jogo. Será interessante acompanhar. São muitas equipas e culturas. Até temos o sangue quente argentino e o sangue quente turco, vai ser importante perceber. É um jogo interessante. O Boca é uma grande equipa e nós também. Muitos dos jogadores têm um histórico muito grande. Temos campeões do Mundo. Temos portugueses que recentemente venceram a Liga das Nações. Vai ser um de muitos jogos interessantes no Mundial. Essa questão será respondida mais à frente"

Calor?

"Nós temos de ter a preocupação de entrar com enorme ambição nesta competição. Tem acompanhado os treinos e tem sentido o que temos sentido, o calor. Tem de ser um fator importante de adaptação. A última vez que estive junto com a equipa foi há cerca de 2 ou 3 semanas. Muitos chegaram das seleções e temos de olhar para eles e perceber, numa competição curta, quais nos podem dar energia imediata e rendimento próximo do que tínhamos há 3 semanas. A nossa abordagem ao jogo é encarar a competição dessa forma. Depois, temos uma ambição enorme de passar a fase de grupos e condições como estas, a nossa forma de jogar, se passarmos a fase de grupos, temos de ser determinados e ter compromisso muito grande, podemos fazer uma boa campanha. Será um jogo muito interessante o de amanhã. Temos de ser competitivos e depois podemos fazer a nossa caminhada".

Di Maria

"É uma competição curta. O Boca sabe que vai jogar contra uma grande equipa. Temos jogadores argentinos que foram campeões mundiais. Já nos passaram informações sobre o Boca preciosas. O Di María começa o jogo".

João Félix

"O João já tem falado sobre essa situação. Todos eles gostam de voltar ao Benfica, agora temos de criar a oportunidade e depois eles demonstrarem a vontade em vir para o Benfica. Têm de se juntar as duas vontades. A questão financeira é muito importante. Ele saiu por 120 milhões de euros e tem de ter um custo de empréstimo ou a percentagem do passe. Do outro lado, há também o salário do jogador. A vontade há muita e a questão financeira também conta".

Adeptos

"Também temos esse lado positivo de ter adeptos em todo o lado. Acredito que vamos ter imensos adeptos do Benfica a apoiar. A nossa perspetiva é encontrar o Boca a jogar em 4-4-2. Uma equipa sólida, compacta e muito aguerrida, com velocidade nas alas e dinâmicas interessantes com os dois homens da frente. Há um fator em consideração. Vai ser um grande jogo, mas precisamos de ter em equação as condições climatéricas. É a grande questão para o jogo. As duas equipas encaram a oportunidade de se mostrarem ao mundo, dos jogadores poderem mostrar e representar o clube ao mais alto nível. Vamos ter esse desafio de jogar às 6 da tarde, com calor e humidade".

Boca Juniors

"Vai ser um jogo muito competitivo. Tivemos a oportunidade de analisar o Boca. Antes jogava com um 4-4-2 losango, acreditamos que amanhã seja um 4-4-2 tradicional. A nossa questão é tentar perceber se jogam com 2 avançados ou com um homem por trás do avançado. O ponto importante do Boca é jogar como equipa. Jogam juntos, compactos. É uma equipa aguerrida. Temos de dar o nosso melhor. Vamos jogar contra uma grande equipa. O Boca também sabe que vai jogar contra uma grande equipa. Perspetivo que seja um grande jogo".

Jogo importante

"Sim, é um jogo importante. Mas estamos numa competição curta. É dessa forma que estamos a encarar esta competição. Temos 3 jogos, à semelhança de um Campeonato do Mundo, e sabemos o quanto é importante a conquista de pontos. Amanhã é muito importante vencer, conhecemos o adversário, analisámos o Boca, assim como algumas equipas do atual treinador. Isso é o mais importante para amanhã vencermos o jogo e conquistarmos os 3 pontos".