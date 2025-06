'Last Dance' de Di María começa com o Boca Juniors: Benfica no Mundial de Clubes

O encontro da primeira jornada do Grupo C tem início marcado para as 18h00 locais (23h00 em Lisboa).

O Benfica inicia esta segunda-feira a participação no renovado e alargado Mundial de clubes de futebol, num confronto com os argentinos do Boca Juniors, marcado o Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

O encontro com os argentinos, que não terão no ataque o uruguaio Edinson Cavani, em tempos hipótese para ingressar nos 'encarnados', poderá ser decisivo nas contas no Grupo C, que apura os dois primeiros para os oitavos de final.

O grande favorito à vitória no agrupamento é o Bayern Munique, da Alemanha, que segue, provisoriamente, isolado na frente, depois de no domingo ter goleado os neozelandeses do Auckland City por inusitados 10-0 (6-0 ao intervalo), com três golos de Musiala.

O terceiro dia do Mundial de clubes conta ainda no programa com mais dois jogos, os primeiros do Grupo D, com os ingleses do Chelsea, vencedores da Liga Conferência, a defrontar os norte-americanos do Los Angeles FC, e os brasileiros do Flamengo a medir forças com os tunisinos do Espérance Tunis.

O Mundial de clubes, alargado a 32 equipas, começa com uma fase de grupos, com os dois primeiros de cada um dos oito agrupamentos a seguir para os oitavos de final, que dão início à fase a eliminar, seguindo-se os quartos de final, as meias-finais e a final, em 13 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.