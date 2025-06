"Não consigo entender a gestão do Di María": Valdo critica utilização do argentino por Lage

A estreia no Mundial para o Benfica é também o tiro de partida para a despedida de Angel Di María da águia. A época do argentino foi intermitente, à semelhança da equipa. Ainda assim, e em declarações a Bola Branca, Valdo não aceita os termos da utilização do campeão do mundo no final de época.

"Muito sinceramente tenho dificuldade em entender a gestão que foi feita do Di María. Tem um campeão do mundo, um dos jogadores mais virtuosos que este planeta já teve, e não joga. Agora, já anunciado que serão os últimos jogos com camisola do Benfica, é titular", aponta o antigo jogador dos encarnados.

Di Maria tem garantia de titularidade a abrir o Mundial, mesmo depois de ter sido pouco utilizado nos últimos jogos da temporada. O antigo médio lamenta que o astro não saia "pela porta grande", mas tem esperança que mostre "mais uma vez que foi um dos grandes jogadores a passar pelo futebol português",

O adversário não é novo para o internacional argentino, nem será a última vez que jogará frente ao Boca Juniors. Com o regresso ao Rosario Central fechado, Di María sabe que vai reencontrar o emblema de Buenos Aires no campeonato e há outro campeão do mundo que pode ser uma "mais-valia" para a águia neste duelo.

"Se há alguém que tem respeito por Angel di María e Nico Otamendi é o povo argentino e os jogadores. É uma mais-valia para o Benfica, porque se há alguém conhece o Boca Juniors são esses dois monstros do futebol mundial e do Sport Lisboa e Benfica", lembra Valdo.