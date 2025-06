Bruno Lage: "Sinto que podíamos ter vencido"

Bruno Lage, treinador do Benfica, considera que as águias podiam ter vencido o Boca Juniors na abertura do Mundial de Clubes, jogo que terminou empatado a dois.

O Benfica começou a perder com dois golos de desvantagem e conseguiu chegar ao empate na segunda parte, sendo que esteve a jogar reduzido a dez jogadores durante vários minutos após vermelho direto a Belotti.

Em declarações à DAZN após o apito final, Lage analisou o jogo e explicou as opções iniciais.

Análise: "Sinto que devíamos ter vencido, entramos bem, permitidos dois golos, mas a equipa teve capacidade de empatar e sinto que podíamos ter vendio, a segunda parte só com cinco minutos de descontos é pouco, mas foi o que o árbitro viu."

Alteração e expulsão de Belotti: "Precisávamos mais gente na área, com dez continuamos com o registo, meter homens na frente, podíamos ter vencido."

Porquê Aktur e Kokçu no banco? "Podiam dar uma energia diferente, foi conseguido. Pena a expulsão do Belotti, com dois pontas acho que iríamos encostar o Boca mais à área, ficamos com menos um, mas não se notou a diferença."