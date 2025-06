“Otamendi é essencial”: Paulo Madeira, a “concorrência desleal” e “a opção que não faz muito sentido”

O empate a abrir "deixa tudo em aberto nesta fase de grupos” do Mundial de Clubes. É esta a conclusão de Paulo Madeira depois do jogo do Benfica com o Boca Juniors. A passagem não está "nada" afastada, mas o ex-futebolista reconhece que os golos frente ao Auckland City assumem mais protagonismo e depois, claro, o resultado na última ronda do Grupo C frente ao Bayern Munique... Em declarações a Bola Branca, o antigo jogador encarnado faz questão de frisar que, apesar de ter estado a perder por dois golos, a equipa "entrou bem no jogo, a dominar claramente, e o Boca Juniors faz um golo, praticamente, na primeira oportunidade que teve". Mas, claro, há sempre melhorias a fazer. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Correções têm sempre de haver. Aquela opção de Dahl a lateral direito não faz muito sentido e o primeiro golo passa um bocado por aí", destaca Madeira.



Outra das justificações para o empate frente aos de Buenos Aires prende-se com o momento em que acontece o Mundial de Clubes. Para Paulo Madeira, "a concorrência é desleal". "Uma coisa é estarem todos ao mesmo nível, outra é uns estarem a acabar a época. De facto, notou-se uma equipa com jogadores a quererem ir de férias e outros a quererem mostrar que estão bem", frisa.

Apesar das reservas sobre o calendário, não há dúvidas: são "competições que dão prestígio e muito dinheiro aos clubes, que têm de aderir com força”. Como primeiro jogo oficial da próxima temporada com data e hora, fica cada vez mais claro que o tempo que sobrará de pré-época (e férias) vai em contagem decrescente.

Num cenário em que chegaria à final do Mundial, restariam menos de três semanas até à Supertaça com o Sporting e, sem ainda saber quando termina o périplo pelos Estados Unidos, uma coisa é certa, para Paulo Madeira: "a Supertaça é muito importante e o Benfica já corre atrás do Sporting".