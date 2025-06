Dedic "dá garantias", mas não é um Carreras. "Não estou a ver que vá ser uma vedeta ou transferência incrível"

Carlos Leal, consultor no Kapfenberg, da II Liga austríaca, baixa as expectativas em relação a Amar Dedic, alvo do Benfica para a direita.

Já tinha sido sido assumido, por Bruno Lage, o desejo de poder contar com um novo lateral-direito. Tomás Araújo tem sido a opção preferida do técnico encarnado, depois da grave lesão de Alexander Bah, mas urge a necessidade de contar com alternativa e, quem sabe, agarrar o lugar.

Com efeito, o nome que surgiu nas últimas horas é o de Dedic, internacional bósnio, de 22 anos, do Red Bull Salzburgo. Bola Branca conversou com Carlos Leal, que põe um travão na euforia.

"Vai haver, pelo menos, o efeito de haver garantias mínimas de alguma satisfação, em relação à performance enquanto jogador do Benfica. Mas não estou a ver que vá ser, daqui a alguns anos, uma vedeta ou uma transferência incrível, como [Álvaro] Carreras", explica.

Dez milhões é para ser titular

A primeira vez que o dirigente português viu Dedic jogar foi há quatro anos, quando o lateral estava emprestado ao Wofsberger:

"Já tinha a capacidade de ter muito impacto no jogo. Era um jogador muito ativo, muito agressivo, que também tinha uma disponibilidade enorme de correr a ala toda e ter impacto no jogo defensivo e ofensivo."

De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o negócio entre Benfica e Salzburgo pode chegar a bom porto por dez milhões de euros. Verba que, para Carlos Leal, tem um significado.

"Tendo em conta o volume financeiro desta operação, se for realizada, devia ser com o objetivo de ser titular. Não devia haver outro indício de plano que não este", confessa o consultor do Kapfenberg.



Lizarazu ou Sagnol, mas outro nível

A Bola Branca, Carlos Leal, antigo olheiro dos alemães do Arminia Bielefeld, partilha que há dois nomes que surgem quando se fala em Dedic, mas não hesita em regar a fervura com alguma água.

"Vieram-me à cabeça os laterais que marcaram uma era no Bayern, o Lizarazu e o Sagnol. Claramente não o vejo a esse nível, mas o tipo de jogador é parecido. Ainda assim, o nível é outro", assegura.