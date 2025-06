Kokçu. “Perdi o controlo, mas não tenho problemas com o treinador”

O médio Kokçu reconhece que perdeu o controlo na altura da substituição de Bruno Lage na partida do Benfica no Mundial de Clubes, garante que não tem problemas com o treinador e diz-se pronto a jogar contra o Bayern Munique.

"O clube é sempre maior do que o jogador. Perdi o controlo, mas agora, no dia seguinte, falámos um com o outro sobre o que eu pensava naquele momento, os meus sentimentos e os sentimentos dele. Entendemo-nos. Não precisamos de exagerar demasiado a situação. Para mim e creio que também para os treinadores, o mais importante é olhar em frente e esquecermos o que se passou", disse.

Em entrevista à DAZN, o internacional lembra que "todos querem jogar 90 minutos” e desculpa-se com “um temperamento turco, foi difícil segurá-lo sozinho. Aconteceu”.

O camisola 10 do Benfica garante: “Não tenho problemas com o treinador. Estamos juntos numa época maravilhosa. Ele colocou-me a jogar e colocou-me na minha posição. Temos uma boa relação. Já falei com ele. Resolvemos tudo, não temos qualquer problema”.

"Sinto-me bem em campo. Devo dizer que as estatísticas são boas, mas não estamos satisfeitos porque não ganhámos o campeonato. Não é suficiente para um clube como o Benfica. Se jogas no Benfica, tens de ganhar tudo”, reforçou.

Sobre o próximo adversário, o Bayern Munique, Kokçu não tem dúvidas: “é um adversário muito forte”

“Temos confiança e queremos terminar em primeiro", refere.

O jogador turco aproveitou para deixar elogios a Di Maria, “uma grande lenda”.

O Benfica empatou 2-2 com o Boca Juniors e goleou o Auckland por 6-0. Vai ainda defrontar o Bayern Munique na terceira jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

[atualizado às 22h58]