Dedic em Lisboa para reforçar o Benfica

O Benfica fechou a contratação do lateral Amar Decic, do RB Salzburgo, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

O especialista em mercado de transferências já tinha noticiado o interesse das águias no lateral-direito bósnio de 22 anos de idade. Agora, garante que o acordo está fechado, o jogador já está em Lisboa e vai assinar por cinco anos.