Bruno Lage: "É altura de acreditarem mais no trabalho que estamos a fazer"

"É altura de as pessoas acreditarem mais no trabalho que estamos a fazer". É a reação de Bruno Lage, treinador do Benfica, depois do triunfo histórico contra o Bayern de Munique que permite às águias vencer o grupo do Mundial de Clubes..

À DAZN, o treinador do Benfica explica que a equipa chegou ao jogo "com alguma confiança."

"A primeira parte foi muito boa, criámos as melhores oportunidades. Quando olhamos para o jogo, talvez o Bayern merecesse um golo, mas o que fizemos na primeira parte, podíamos acabar a primeira parte a ganhar 2-0. Fomos mais agressivos, mais duelos, no chão e também no ar. Isso significa muito para nós. Por isso, agora terminámos em primeiro lugar, e é uma boa sensação para nós", começa por dizer.

O Benfica começou o grupo com um empate contra o Boca Juniors a dois golos. Seguiu-se goleada ao Auckland City e, agora, a vitória contra o Bayern que permite vencer o grupo.

"Acho que é altura de as pessoas acreditarem mais no trabalho que estamos a fazer. E estamos a falar do trabalho do nosso presidente, dos nossos diretores desportivos, e também de mim como treinador e dos meus jogadores", disse Lage, em jeito de recado.

Prosseguiu: "Estava há dois, três jogos a dizer que era preciso ganhar ao Boca Juniors, que era preciso marcar muitos golos contra a segunda equipa para ficar no segundo lugar, e eles esqueceram-se deste jogo. Por isso, nunca me esqueci, tivemos três jogos seguidos, as pessoas deviam acreditar mais no trabalho que estamos a fazer. Por isso, no final, podemos conseguir esta vitória com esta ajuda e este apoio".



As águias ainda não conhecem o adversário dos oitavos de final, sendo que o mais provável é o Chelsea.