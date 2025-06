Kompany e o Benfica: "Da última vez atuaram com um bloco mais baixo à procura do contra-ataque"

O treinador do Bayern Munique, Vincent Kompany, afirmou que conhece bem o Benfica e descartou qualquer intenção de jogar hoje para o empate, resultado que garante a vitória germânica no Grupo C do Mundial de clubes de futebol.

"Já jogámos contra o Benfica e conhecemos bem a equipa. É uma equipa que foi várias vezes dominante nos jogos da Liga portuguesa. Da última vez, contra nós, atuaram com um bloco mais baixo à procura do contra-ataque. Mas, por exemplo, já nesta prova, com o Boca Juniors, foram bem mais agressivos, dominantes e pressionaram muito. Ou seja, é uma equipa que pode atuar de qualquer forma", disse na segunda-feira Vincent Kompany.

O técnico belga falava aos jornalistas na sala de imprensa do Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, palco do duelo desta terça-feira da terceira e última jornada do Grupo C.