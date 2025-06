"A escola ucraniana trabalha muito o 1x1": Quim rendido à exibição de Trubin frente ao Bayern

“Não sinto nada, estou tão cansado que só quero descansar”, um desabafo legítimo para quem é o melhor em campo. Anatoliy Trubin foi determinante na vitória histórica do Benfica sobre o Bayern e na consequente passagem aos oitavos do Mundial. Quem já segurou as redes encarnadas prevê um futuro de “nível mundial”.

“Teve uma época difícil, de alguns altos e baixos, mas a qualidade está lá. Acredito que, com mais jogos em cima, poderá tornar-se um guarda-redes muito forte a nível mundial”, adianta Quim a Bola Branca.

O antigo guarda-redes de Benfica e Sporting de Braga deixa muitos elogios à prestação do gigante ucraniano. “Foi decisivo”, para o ex-internacional português, e lembra que o seu “ponto forte” é marca de água da formação.