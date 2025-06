Benfica-Chelsea: veja a data e o palco dos oitavos do Mundial de Clubes

O Benfica vai defrontar o Chelsea nos oitavos de final do Mundial de clubes de futebol, a decorrer nos Estados Unidos, num duelo que está agendado para sábado em Charlotte, na Carolina do Norte.

Com o triunfo de segunda-feira sobre o Bayern Munique, por 1-0, o Benfica assegurou o primeiro lugar do Grupo C e vai assim encontrar o segundo posicionado do Grupo D, o Chelsea, que confirmou o apuramento ao bater o Espérance Tunis, por 3-0, em Filadélfia.

O encontro, o segundo dos oitavos de final, está agendado para sábado, dia 28 de junho, às 21h00 (16h00 horas locais), de novo em Charlotte, no Bank of América Stadium.

O Benfica é o único representante português na prova, já que o FC Porto acabou eliminado na fase de grupos.