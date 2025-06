"Seria a melhor decisão". Irmão de Fábio Carvalho revela interesse do Benfica

O Benfica está interessado em contratar Fábio Carvalho, segundo o irmão e representante do antigo internacional sub-21 português.

"Disseram-me que o Benfica está interessado e sem dúvida [que ele também está]. É o mais certo para ele fazer, seria a melhor decisão e acho que seria uma boa ajuda para o Benfica", diz Diogo Carvalho, à Renascença.

O extremo de 22 anos do Brentford trocou o Liverpool pelo Brentford no verão passado por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, mas não se afirmou no clube londrino. Marcou dois golos e uma assistência em 19 jogos na Premier League, mas foi titular em apenas três ocasiões.

Carvalho está no futebol inglês desde 2013, quando os pais se mudaram para Inglaterra. Foi formado no Fulham, onde se afirmou com Marco Silva em 2021/22, mas o salto para o Liverpool não correu bem.

Sem espaço nos "reds", foi emprestado ao Leipzig, também com pouca utilização e ao Hull City, aí com novo bom rendimento, antes de se mudar para o Brentford.

Assinar pelo Benfica seria "como regressar a casa", segundo Diogo Carvalho. O extremo jogou três épocas no Seixal, entre 2010 e 2013, antes da mudança para Inglaterra.

"Vai ser complicado, mas seria bom para o Fábio e para o Benfica, dez milhões para um jogador da qualidade do meu irmão não seria assim tão elevado", conclui.

Para as alas do ataque, o Benfica conta nesta altura com Andreas Schjelderup, Bruma, Akturkoglu e Prestianni, sendo que Ángel Di María está de saída para a Argentina e Zeki Amdouni já deixou o clube encarnado após um empréstimo.