Otamendi fica no Benfica mais uma temporada

O Benfica oficializou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com o capitão de equipa, Nico Otamendi.

O central de 37 anos estava em final de contrato e o futuro do defesa era ainda um dossier em aberto. Fica agora confirmada a continuidade do central que terminava vínculo atual já na próxima segunda-feira.

"Olá benfiquistas, continuamos com a mesma ambição de sempre para defender este escudo", disse, num breve vídeo nas redes sociais.

O argentina esteve as últimas cinco épocas no Benfica, que já é o clube que mais vezes representou na carreira.

Otamendi vem da sua melhor época individual, com oito golos e quatro assistências em 53 jogos disputados de águia ao peito.

O central, campeão do mundo no Qatar, representou ainda o Vélez, FC Porto, Atlético Mineiro, Valencia e Manchester City. No total, soma 231 jogos pelas águias e venceu uma vez o campeonato e uma Taça da Liga.