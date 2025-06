Os jogadores do Benfica reagem à derrota (4-1) diante do Chelsea que deixa os encarnados fora do Mundial de Clubes.

Aursnes

"Queríamos estar aqui o máximo de tempo possível. Foram jogos muito exigentes, está muito calor. A humidade é diferente, não estamos habituados. Mas é igual para todos. Estamos fora. O Chelsea fez um bom jogo e que criou chances. No regresso criámos oportunidades, mas depois ficámos com 10 jogadores".

Leandro Barreiro

"É muito chato parar o jogo. Foi dito meia hora. Depois era para preparar para sair daqui a mais meia hora. Depois eram 40 minutos. Uma pessoa sai completamente do jogo. É muito chato".

Tiago Gouveia

"É um dia difícil. Estávamos muito confiantes que conseguíamos sair daqui com uma vitória. O balneário está triste, está desolado. Acreditávamos muito. Não há muito a dizer. Foi um jogo difícil, com a paragem, a expulsão. Não deu, mas o balneário está muito triste. A mensagem foi para acreditarmos até ao fim. Eram 5 minutos, mais descontos. Tínhamos tudo para conseguir, pelo menos, o empate e levar o jogo para prolongamento. Veio energia fresca do banco"



"Tivemos uma expulsão numa disputa perfeitamente normal, mas ainda não vi o lance. Mando um abraço ao Prestianni. Pediu desculpa, mas não tem de pedir. São coisas que acontecem. Era o que estava pior no balneário. Não foi culpa dele, mas sim de toda a equipa. Mando um abraço para ele".

"Um agradecimento especial ao Di María, que fez o último jogo. Cresci a vê-lo jogar. Foi um prazer tê-lo no balneário. Uma pessoa fantástica e um jogador incrível. Vai ficar marcado no meu coração. Tem uma humildade tremenda"