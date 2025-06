Bruno Lage. “Difícil digerir. Aconteceu-nos de tudo”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, reconhece que a eliminação do Mundial de Clubes é “difícil de digerir”.

Em declarações à DAZN, em Charlotte, após a derrota diante do Chelsea no prolongamento, o técnico encarnado começou por dizer que "apenas a nossa equipa podia acreditar que podia empatar”.

“Mas, depois disso, aconteceu-nos de tudo. Uma expulsão [de Prestianni, no prolongamento] tornou muito difícil jogar contra uma equipa de topo. Já era difícil nestas condições, com 30 minutos mais a jogar com menos um foi muito difícil”, referiu.

Apesar disso, Lage lembra que “mesmo assim acho que fomos os melhores nos primeiros 15 minutos do prolongamento. Tivemos duas boas chances, podíamos ter marcado. Com 2-1 o jogo terminou”.

A fechar a época, no Mundial de Clubes, o treinador das águias deixa o seu balanço.

"Quando trabalhamos no Benfica temos de vir com ambição. O primeiro objetivo era passar, depois disso era tudo um jogo. Em 90 minutos qualquer coisa pode acontecer. Foi 50/50. Tivemos uma boa chance para passar, mas temos de entender que o Chelsea é uma equipa de topo”.

Bruno Lage aproveitou para elogiar um jogador que conhece bem: “O Pedro Neto se lhe damos chances é muito difícil de travar no um para um”.

No entanto, o técnico reconhece que o Benfica poderia ter feito melhor durante os primeiros 45 minutos do jogo.

“Na primeira parte se calhar podíamos ter jogado melhor ofensivamente, mas depois disso a equipa cresceu e quem entrou deu outra energia".

O Benfica acabou por perder 4-1, no prolongamento, após empate a uma bola nos 90 minutos, numa altura em que estava com 10 após expulsão de Prestianni. De recordar ainda que a partida esteve quase duas horas interrompida devido ao protocolo de mau tempo que existe nos Estados Unidos.

O Benfica entra agora de férias, após 60 jogos oficiais. A próxima época está já aí: a 31 de julho há Supertaça contra o Sporting.