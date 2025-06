"É um final mais do que sonhado”. Di María despede-se do Benfica

Ángel Di María assume que "doeu muito" não conseguir entregar um título de campeão nacional pelo Benfica, mas despediu-se, numa entrevista ao clube, com a a sensação de dever cumprido por "ter voltado a vestir a camisola."

"Tinha o sonho de poder ganhar o 39, de poder conquistar também a Taça. Foi um momento difícil, para mim, não poder dar essa alegria a todos os Benfiquistas doeu-me muito, mas acho que vou embora muito tranquilo porque consegui ganhar tudo o que se podia ganhar em Portugal. Ganhei todas as competições nos cinco anos em que estive cá e pude voltar e provar que realmente cumpri com a minha palavra e voltei a vestir esta camisola”, disse.

O avançado de 37 anos esteve as últimas duas épocas nas águias e marcou 36 golos e registou 22 assistências em 94 jogos na segunda passagem pelo clube.

“Vou embora com essa alegria de ter voltado, de ter cumprido a minha palavra de voltar ao Benfica. E também disse que tinha muita vontade de terminar no Rosario Central, no meu clube, na minha casa, onde me formei, onde comecei. Então, acho que é um final mais do que sonhado”, afirma.

Di María assume ter uma relação "de pai e filho" com o presidente Rui Costa, essencial para o seu regresso após passagens pelo Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.

"Quando cheguei aqui, ele tinha voltado ao Benfica para se retirar e adotei-o como pai, ajudou-me muito. Aprendi muito com ele e, desde aquele dia até hoje, temos a mesma relação. Estou-lhe grato pela minha primeira passagem por aqui, porque ele me ajudou muito a crescer, e por esta segunda vez, por me abrir as portas para que eu pudesse voltar", descreve.

O campeão mundial despede-se depois da participação no Mundial de Clubes, em que as águias caíram nos oitavos de final frente ao Chelsea. Marcou quatro golos na prova, todos de penálti.