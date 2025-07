Oficial. Ana Borges troca o Sporting pelo Benfica

O Benfica anunciou a contratação de Ana Borges, antiga capitã do Sporting. A lateral assina por duas épocas, até 2027.

A lateral de 35 anos esteve as últimas nove temporadas no Sporting, mas deixou o clube em final de contrato. Reforça agora as grandes rivais.

"Sei o peso que é representar o Benfica. É neste momento a melhor equipa em Portugal, como mostraram os títulos e eu estou super contente e super empolgada em fazer parte da família desta família", disse, aos meios do clube.

Borges marcou dois golos e oito assistências nos 34 jogos que fez pelo Sporting na época passada.