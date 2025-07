Benfica condenado a um jogo de interdição no Estádio da Luz

O Benfica foi condenado a um jogo de interdição no Estádio da Luz. A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi conhecida esta sexta-feira.

Em causa estão incidentes ocorridos durante o FC Porto - Benfica, em abril deste ano, a contar para a I Liga.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi condenado a um jogo de interdição do Estádio da Luz no decurso da partida FC Porto-Benfica do dia 6 de abril de 2025, a contar para a 28.ª jornada do Campeonato", informa o clube encarnado, em comunicado.

O Benfica considera a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol "inapropriada, injusta e totalmente injustificada".

As águias vão recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, "numa ação acompanhada de procedimento cautelar por forma a suspender os efeitos desta decisão."