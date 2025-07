João Félix vê “com bons olhos voltar ao Benfica”

O avançado João Félix abre a porta ao regresso ao Benfica.

Em declarações à CMTV, o internacional português respondeu sobre mercado, à margem do funeral de Diogo Jota.

"Sim, sendo o Bruno Lage, sendo outro treinador. Claro que o míster que eu conheço e que foi importante para a minha carreira ganha uns pontos na minha decisão. Claro que vejo com bons olhos voltar ao Benfica e é se calhar para onde estou mais inclinado", referiu.

Na mesma entrevista, o atual atleta do Chelsea acrescentou: "Toda a gente sabe que o Benfica é o clube do meu coração. Um dia hei-de voltar certamente. Não sei se é agora ou no futuro. Tenho algumas ideias na minha cabeça. Ou ficar em Inglaterra ou voltar ao Benfica".

João Félix falou também sobre o “amigo” Diogo Jota.

"Um bocado difícil falar sobre ele agora. São situações que deixam um bocado a pensar como a vida às vezes é um pouco injusta e prega-nos partidas. É triste, um companheiro de Seleção, um dos que mais me dava, um amigo. Perdi um amigo, um companheiro para a vida. É difícil, mas há que tentar seguir em frente e lembrar-me sempre dele. Será sempre recordado por nós, pelo mundo do futebol, pela família. É um nome que nunca será esquecido. Nunca me irei esquecer”.



[atualizado às 23h17]