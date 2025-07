Oficial. Diana Silva troca o Sporting pelo Benfica

O Benfica oficializou a contratação de Diana Silva, que acaba de terminar contrato com o Sporting.

A ponta de lança internacional portuguesa, de 30 anos, que se encontra na Suiça a jogar o Euro 2025 ao serviço da seleção nacional, assinou contrato válido até 2028.

Em declarações ao site oficial do Benfica, afirma estar "muito feliz por assinar por um dos melhores clubes do mundo".

"O Benfica confiou em mim e eu quero também contribuir com títulos para o clube. Porque eu sei que é um clube muito exigente, os adeptos são muito exigentes, mas é uma coisa positiva, e estou bastante ansiosa para começar", salienta.

Formada no Atlético Ouriense, Diana Silva dedicou quase toda a carreira ao Sporting — oito temporadas — com curtas passagens, pelo meio, por Clube de Albergaria e Aston Villa (Inglaterra). Tornou-se a melhor marcadora da história do Sporting, com 151 golos em 214 jogos, mais 15 assistências. Na última época, foi menos prolífica em frente à baliza: oito golos e seis assistências em 28 encontros.

Ao serviço da seleção nacional, a avançada soma 118 internacionalizações, 15 assistências e 24 golos.

Esta é apenas a terceira troca entre os rivais desde que Sporting e, depois, Benfica de juntaram ao futebol feminino — e sempre de Alcochete para o Seixal. Em 2020, foi Carole Costa. Já este verão, a capitã leonina Ana Borges fez o mesmo caminho, também em final de contrato. Agora, é a vez de Diana Silva.